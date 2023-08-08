تشكيل لجنة من الكهرباء والنفط لدراسة استيراد الغاز من تركمانستان وقطر

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة النفط لبحث استيراد الغاز من دولتي قطر وتركمانستان.

وقال وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، للوكالة الرسمية :" ان الحكومة اتخذت مجموعة قرارات وشكلت لجنة مشتركة مع وزارة النفط برئاسة وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج ومستشاري الوزارة ".

وأضاف، أن" اللجنة ستذهب بوفد إلى تركمانستان، لدراسة امكانية التعاقد لاستيراد الغاز، وآخر إلى قطر للتباحث حول إمكانية تجهيز العراق بالغاز السائل من خلال احد الموانئ العراقية".