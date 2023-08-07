النزاهة تضبط مديراً في معمل اسمنت الكوفة سبَّب هدراً للمال العام

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تمكُّن ملاكاتها من ضبط مديرٍ في أحد المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في محافظة النجف؛ جرَّاء تهمة التسبُّب بهدر المال العام.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، إنه "تم تأليف فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشراف والانتقال إلى معمل اسمنت الكوفة، حيــث تمكَّن الفــريق من ضبط مديـر محطة معــالجة المياه في المعـمل؛ إثر اتهامه بالتسبُّب في هدر المال العام".

وأردفت الدائرة أنَّ "تحقيقاتها الأوليَّة كشفت تقديم المُتَّهم طلباً لشراء موادّ خاصَّة بمحطة المُعالجة، وقام بتسلُّم هذه المواد المشتراة من قبل لجنة المشتريات، لافــتةً إلى أنَّ تلك المواد تعــرَّضــت إلى الاندثار والتــلف؛ ممَّا تسبَّب بهدر في المال العام تُقدَّرُ قيمته بـ(000, 000 ,63) ثلاثة وستين مليون دينار عراقي".

ونوَّهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ استناداً إلى أحكام الـمادة(340) من قانــون العــقــوبات، وعــرضه بصــحـــبــة المُتـَّهـم، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".