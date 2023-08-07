الأخبار

رئيس هيئة النزاهة يحذر الموظفين من الوقوع في شراك الفساد


أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص أحد دعائم الاقتصاد واستيعاب الطاقات الشبابية، فيما حذر الموظفين من الوقوع في شراك الفساد.

وقالت هيئة النزاهة في بيان: إن" رئيس الهيئة حيدر حنون أجرى اليوم زيارة تفقديَّة لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة بالهيئة والتقى بإدارتها وملاكها الوظيـفي".

وأكَد حنون" أهميَّة الجوانب التثقيفيَّة والتوعويَّة من عمل الهيئة"، مشيراً، إلى أن" المُشرّع العراقيّ لم يغفل ذلك ونصَّ على عدة دوائر ضمن تشكيلات الهيئة تُعنى بتنمية الثقافة في القطاعين العام والخاص تُقدرُ الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام أخلاقيات الخدمة العامة".

ودعا" إلى تحشيد الجهود المجتمعيَّة لنشر النزاهة ومساندة الأجهزة الرقابيَّة في مواجهة الفساد"، لافتا إلى" أهمية دعم القطاع الخاصّ لبرامج التنمية والاستثمار".

وأكد، أن" البرنامج الحكومي عدَّ هذا القطاع عمادةً أساسية للاقتصاد العراقي"، مُشدّداً على" ضرورة الاهتمام بهذا االقطاع الذي تعمل دائرة العلاقات مع المُنظَّمات في الهيئة؛ على تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي فيه بالتعاون مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة؛ لجعله في خانة النزاهة والاستقامة، ووقايته وإبعاده عن جانب الفساد أو الخضوع للابتزاز والرشوة والروتين".

وتابع، أن" القطاع الخاص يُسهِمُ في تنوع الدخل وتوسيع مساحات العمل والاستثمار واستيعاب الطاقات الشبابيَّة في سوق العمل ويؤدي إلى تقليل نسب البطالة والفقر؛ مما يسهم بدوره في استثمار طاقات الشباب في الجوانب الإيجابيَّة، وإبعادهم عن مواقع الشبهات والانحرافات وتعاطي المُخدّرات"، موضحا، أن" العلاقة مع مُنظَّمات المجتمــع المدنيّ تتَّســم بالأهــميَّة الكـبيرة، إذ إنها نافذة من نوافذ بث ونشر قيم النزاهة والحفــاظ على المال العام في المجتـمع".

ودعا إلى" حماية تلك المُنظَّمات وإبعادها عن كل من يسعى لاستغلالها بعيداً عن الغرض من إنشائها"، حاثاً على" الإفادة من أفكار تلك المُنظَّمات التي تمثل إثراءً للعمل الاجتماعي، على الرغم من تنوُّعها واختلاف رؤاها".

وشدد" على ضرورة التزام المعايير المهنيَّة في الوظيفة العامَّة، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين والحفاظ على كرامتهم"، لافتا إلى أنَّ "الهيئة تحمي المُوظَّف النزيه وتقوم بمكافأته وتحفيزه لاستثمار إمكاناته ومهاراته لخدمة المؤسَّسة، وتحاسب الفاسد أو الذي يتعمَّد الإخلال بواجبات الوظيفة العـامَّة".

وحذر" مُوظفي القطاع العام من الـوقوع في شراك الفـساد والتعدّي على المال العام"، مشيراً إلى" أهميَّة تسلُّح المُوظَّفين بقوانين الخدمة المدنيَّة والثقافة القانونيَّة العامة التي تقيهم من الوقوع في شراك الفساد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصدر: الاطار التنسيقي ينزل باربعة تحالفات في محافظات الوسط والجنوب
النزاهة تضبط مديراً في معمل اسمنت الكوفة سبَّب هدراً للمال العام
بسبب شبهات فساد.. التربية تسحب يد مدير مشروع الوزارة رقم واحد
رئيس الوزراء: ملاحقة عمليات غسل الأموال تمثل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي
رئيس هيئة النزاهة يحذر الموظفين من الوقوع في شراك الفساد
وزير الداخلية يصدر توجيهاً بشأن مرتكبي العنف الأسري
السوداني يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الفردي على صعيد الإدارات
النزاهة تعلن تنفيذ ثلاث عمليات ضبط منفصلة في مديرية بلدية تكريت
المحكمة الاتحادية تحسم طعن الكربولي ضد غاندي
الإطار يعقد اجتماعاً بحضور السوداني ووفد كردي.. هذا فحواه
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فضائل الحسين بن علي : مقال جميل يتحدث عن سيد شباب أهل الجنة وابن سيدة النساء، وسبط سيد الأنبياءﷺ وخامس أهل الكساء، ...
الموضوع :
فضائل الإمام الحسين (ع) في كتب أهل السنة
فيسبوك