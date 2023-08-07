وزير الداخلية يصدر توجيهاً بشأن مرتكبي العنف الأسري

شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي العنف الأسري.

وقالت الوزارة في بيان إن" وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً لمناقشة تكثيف الجهود في مكافحة العنف الأسري، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير حماية الأسرة والطفل ومدير شرطة الأحداث والشرطة المجتمعية ومديرية حقوق الإنسان ومدير دائرة العلاقات والإعلام والناطق الرسمي باسم الوزارة".

وأضافت، أنه" جرى مناقشة الإجراءات التي تقوم بها الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لحماية الأسرة العراقية الكريمة، وبحث المجتمعون الجوانب القانونية في هذا المجال، وأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والسعي من أجل تشريع القوانين اللازمة بهذا الصدد".

وأشارت، إلى أن" الوزير أبدى دعمه ومساندته لعمل مديرية حماية الأسرة والطفل والشرطة المجتمعية لمتابعة جميع المناشدات والحالات التي ترد إليهم في مجال حماية الأسرة والطفل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي العنف الأسري".