الإطار يعقد اجتماعاً بحضور السوداني ووفد كردي.. هذا فحواه

عقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ووفد كردي، ناقش خلاله عدة ملفات.

وقال التنسيقي في بيان، إنه "عقد اجتماعه الدوري اليوم في مكتب هادي العامري وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني واستضافة وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وبحث الاجتماع، وفق البيان، "آخر المستجدات السياسية والأوضاع التي تشهدها البلاد، إضافة إلى ملف الانتخابات وعمل الحكومة وتنفيذ برنامجها الخدمي والتنموي".

وتناول الاجتماع أيضا "القضايا العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، وجرى التأكيد على أهمية تسويتها وفق الدستور والمصلحة الوطنية، كما تم التشديد على اعتماد لغة الحوار وتوحيد الرؤى لتجاوز التحديات وتثبيت ركائز استقرار العملية السياسية".