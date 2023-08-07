النزاهة تعلن استقدام مسؤولين اثنين في ميسان

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين اثنين في محافظة ميسان؛ لتسببهما بإلحاق الهدر بالمال العام.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إن "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان أصدرت أوامر استقدام بحقِّ المدير العام للمصرف الزراعيّ السابق ومدير القانونيَّة السابق في المصرف؛ لتسبُّبهما في هدر المال العام".

وأضافت أن "تفاصيل القضيَّة تشير إلى قيام إدارة المصرف الزراعيّ - المقر العام بالتعاقد مع محامين؛ من أجل استحصال أموال القروض المُترتبة بذمَّة المُقترضين المُتلكّئين وجبايتها؛ مقابل أجور أتعابٍ كبيرةٍ ومبالغٍ فيها"، لافتةً إلى "عدم تخويل المصرف للمُمثلين القانونيّين بإقامة الدعاوى القانونيَّة الخاصَّة بذلك؛ ممَّا تسبَّب بهدر بالمال العام".

ولفتت الى أن "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان أصدرت أوامر الاستقدام؛ استناداً إلى المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل".