الصحة تبدي موقفاً من وفاة أحد كوادرها بميسان وتؤكد على هذا الأمر

أبدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، موقفاً من وفاة أحد كوادرها في محافظة ميسان، فيما أكد ضرورة تنفيذ الجهات المعنية واجباتها في حماية المؤسسات الصحية.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "مستمرة بمتابعة التحقيقات حول وفاة الدكتور ((حمزة كريم قاسم)) ومن خلال التواصل مع الجهات الأمنية والصحية العدلية والقضائية المختصة".

وأكدت الوزارة "ضرورة تنفيذ كافّة الجهات المعنية واجباتها في حماية المؤسسات الصحية ومنتسبيها من مختلف التخصصات".

وكانت دائرة صحة محافظة ميسان، قد أصدرت، أمس الاحد (6 آب 2023)، بياناً حول ملابسات وفاة طبيب مقيم في مستشفى الصدر التعليمي.

وذكرت الدائرة في بيان إنها "تنعى أحد ملاكاتها الطبية الدكتور حمزة كريم قاسم طبيب (مقيم دوري في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي) والذي تم توفي يوم أمس".

وأوضحت، أنها "تتابع ونقابة الاطباء في ميسان حالة وفاة الطبيب من خلال اتخاذ الخطوات القانونية العاجلة لكشف ملابسات الحادث مع الجهات القضائية والطبابة العدلية والجهات الأمنية في المحافظة".

وفي وقت سابق، عثرت القوات الأمنية في محافظة ميسان، في ليلة متأخرة من أمس الأول السبت، على جثة طبيب عليها أثار ضربات ، بالقرب من مستشفى الكحلاء في المحافظة".

وقال مصدر أمني ان "الجثة تعود لأحد الأطباء وقد عثر عليها بالقرب من مستشفى الكحلاء وعليها أثار ضربات في الرآس".

وأضاف، أن " "القوات ألامنية باشرت بالتحقيق لغرض معرفة ملابسات الحادث والقبص على الجناة، فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي".