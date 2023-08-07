أجواء مشحونة في صلاح الدين وتراشق بالألفاظ.. صراع أطرافه ثلاثة نواب!

شهدت محافظة صلاح الدين، صراعاً سياسياً متمثلاً بعشيرتي الجبور والبو عجيل، أبرز أطراف الصراع نائبين حاليين ونائب سابق.

بدأت القصة من تهجم النائب عن محافظة صلاح الدين هيثم الزهوان في تسريب صوتي، على النائب السابق جاسم الجبارة بألفاظ نابية

واثار هذا التهجم حفيظة عشائر الجبور في تكريت، مما دعائهم للخروج ببيان رداً على النائب هيثم الزهوان، بالقول، إن "النائب السابق جاسم الجبارة، وعشيرته قدموا الكثير من التضحيات"، رافضين ومستنكرين "الاعتداء عليه بالألفاظ النابية".

وأضافوا، أن "بيت جبارة والشيخ جاسم الجبارة، كانوا أول المتصدين للعصابات الإرهابية، ولهم الفضل في تحرير اغلب المناطق وإعادة اهاليها سالمين".