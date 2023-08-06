قيادي في حزب بارزاني :رغبتنا بقائمتين كرديتين قويتين في كركوك لكن لم يتحقق ذلك ولن نتحالف مع/ الخونة/ .

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن فشل تشكيل قائمتين كرديتين قويتين لخوض الانتخابات المحلية في كركوك .

وقال محمد خورشيد نائب رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك في بيان له ،لقد أردنا أن يشارك الكرد في كركوك في انتخابات مجالس المحافظات بقائمتين قويتين.

وأضاف ، إن الأحزاب العربية والتركمانية ستشارك بعدة قوائم ..مضيفا أنه من المتوقع أن تشارك القوائم الكردية في ثلاث إلى أربع قوائم كردية.

وأشار المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني أننا في الديمقراطي الكردستاني شكلنا تحالفا مع بعض الاطراف السياسية .وقال هناك مشكلة فنية نتوقع أن نتمكن من حلها اليوم.

وبخصوص الاحزاب التي سيتحالف وسيشارك الحزب الديمقراطي الكوردستاني معهم في انتخابات مجلس محافظة كركوك ،كشف خورشيد ان الاحزاب الاسلامية والقومية معنا ..مشيرا انهم سيتفقون مع الاطراف السياسية القومية الاخرى أيضا ".

وحول التحالف مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في انتخابات مجالس المحافظات قال لا يمكننا أن نشكل تحالفا مع حزب كان مسؤولا عن /خيانة /16 أكتوبر( فرض القانون العام 2017 )،ولان الديمقراطي يرى أنه من غير الصواب ان يكون مع الاتحاد الوطني على نفس القائمة في هذه المرحلة.

وقال إن "الشعب العراقي غير متفائل بالانتخابات وكل الأطراف تعتقد أن موعد الانتخابات سيؤجل كغيره من الانتخابات التي تجري في العراق" ، ومع ذلك أجرينا كل الاستعدادات وسنرى ماستؤول اليه الامور .

واضاف أردنا أن يشارك الاكراد في كركوك بقائمتين قويتين ، لكن للأسف بعض الأحزاب السياسية لم ترغب في ذلك