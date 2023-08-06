السوداني يرأس اجتماعاً لمتابعة أولويات تنفيذ مشاريع الكهرباء في موازنة 2023

رأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة أولويات تنفيذ مشاريع الكهرباء وتطوير الشبكة الكهربائية في موازنة 2023.

وجرى خلال الاجتماع التباحث في وسائل تجاوز العراقيل الإدارية، وعقبات التمويل، من أجل التوظيف الأفضل للموازنة والسير نحو إتمام مشاريع البنى التحتية في هذا القطاع الحيوي.

وشهد الاجتماع استعراض خارطة المشاريع والأسبقيات المتمثلة في المشاريع، التي وصلت إلى مستويات متقدمة، أو المشاريع الحاكمة التي تعتمد عليها منظومة البنية التحتية في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، فضلاً عن متابعة مشاريع القطاع الخاص المكملة وذات الصلة.

واشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية قطاع إنتاج الطاقة، وقطاع التوزيع، وأهمية التحديث والصيانة ومعالجة العوارض، بما لا يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف الجهود في المحاور التي تتطلب معالجات سريعة وأساسية.