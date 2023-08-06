البچاري : وزارة الاتصالات مطالبة بتقديم المبررات المقنعة لحجبها وسائل التواصل الاجتماعي

اكدت النائب عن كتلة الصادقون زهرة البجاري، رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البجاري أن سياسة وزارة الاتصالات بحجب خدمات التواصل الاجتماعي بدء بالتليغرام إجراء غير مبرر مشيرة الى ان اعتماد الوزيرة على قرارات عشوائية غير مدروسة يساهم بضعف تلك الوزارة المهمة.

وأضافت البجاري في بيان ان ما قامت به الياسري من حجب التليغرام عن الشعب العراقي ساهم بتعطيل مصالح الكثير من الجهات الإعلامية والخبرية المهمة .

كما نوهت البجاري ان لجنتها طالبت رسميا ببيان الأسباب الموجبة لمثل هذه القرارات المتخبطه وان كان هناك مبرر أن بعض المواقع الحكومية تكون مخترقة فإن هناك الآلاف البرامج للحماية يمكن أن تستفيد منها الوزارة بحماية المستخدمين وايضا هناك الآلاف من المواقع لاختراق وكسر الحجب الذي فرض من الوزيرة ويساهم بضعف الانترنت لتوجه المستخدمين لبرنامج كسر الحجب .

واكدت البچاري أن سوء الأداء في الوزارة والقرارات الضعيفة والوهمية وتعمد التأخر بالإجابة وتلكؤ المشاريع والتخبط بمحاسبة المقصرين ومحاربة موظفي الوزارة بأساليب تعسفية وعدم استغلال الموارد المالية لدعم الموظفين وتطوير الوزارة يأتي نتيجة لضعف القيادة وان لجنة النقل والاتصالات البرلمانية بدأت بخطوات إصلاحية لمحاسبة المقصرين والحفاظ على المال العام وسيتم استضافة الوزيرة بالبرلمان قريبا .

واكدت البجاري أن حرية المواطنين لا يمكن تقييدها والتجاوز على حقوق الإنسان والمواطنين من خلال إلغاء وسائل التواصل الاجتماعي وان تقييد الحريات بصورة تعسفية ودون سابق إنذار أمر مرفوض .