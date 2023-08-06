الداخلية تعلن تنفيذ عملية أمنية كبرى لمكافحة المخدرات في العراق

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية أمنية كبرى لمكافحة المخدرات في العراق.

وقالت المديرية في بيان إنه "استنادا الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بإيلاء ملف شؤون المخدرات الأهمية القصوى، نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وخلال 72 ساعة من تاريخ 3/8/2023 ولغاية 6/8/2023 عملية أمنية تعتبر الأكبر في العراق في مكافحة المخدرات، بموجب قرارات قضائية وبالتنسيق والاشتراك مع مكافحة مخدرات اقليم كوردستان العراق، أسفرت عن تفكيك أبرز شبكة متاجرة بالمخدرات وهي الأساسية والموردة والمصدرة في العراق لحبوب الكبتاجون المخدرة وتمتد جرائمها إبتداءً من الإقليم الى وسط وجنوب وغربي البلاد، تتكون من (8) متهمين بضمنهم رئيسها".

وأضافت، أنه "تم إلقاء القبض عليهم بالكامل ودونت اعترافاتهم بتخزين المواد المخدرة في أماكن أغلبها يصعب العثور عليها تحت الأرض والأبواب وغيرها من الأماكن المخفية وبعد إجراء التفتيش الأصولي ضُبطَ (450) كيلو غرام من حبوب الكبتاجون المخدرة و(50) كيلو غرام من مادة الافيون المخدرة"، لافتة الى أنه "تم إيداعهم للتوقيف عن جريمة المتاجرة بالمخدرات لينالوا جزاءهم العادل".