رئيس الوزراء يدعو المواطنين إلى التعاون مع الحكومة للحد من التجاوزات على شبكات المياه

دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، المواطنين إلى التعاون مع الحكومة للحد من التجاوزات على شبكات المياه.

وتحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع المواطنين مباشرة، عبر برنامج الوطن والناس الذي يعرض على العراقية الإخبارية، حيث أجرى اتصالاً مباشراً مع مقدم البرنامج مصطفى الربيعي خلال بث الحلقة مباشرة للاستماع الى مشاكل المواطنين.

وحول شحة المياه، أكد رئيس الوزراء أن "الصيف الحالي هو الأصعب الذي يمر على العراق"، داعيا "المواطنين إلى التعاون مع الحكومة للحد من التجاوزات على شبكات المياه".