الكهرباء : عمل تخريبي يؤدي إلى إنفصال خط نقل الطاقة ( مسيب /اسكندرية جهد 132 كي في)

اعلنت وزارة الكهرباء عن إنفصال خط نقل الطاقة ( مسيب /اسكندرية جهد 132 كي في) بعد عمل تخريبي .

وقالت في بيان يحاول الظلاميون مرة أخرى العبث بالخطوط الناقلة وخصوصاً الحيوية منها والرابطة بين المحافظات ، حيث سجلت المنظومة إنفصال لخط نقل الطاقة ( مسيب /اسكندرية جهد 132 كي في) .

واوضح انه بعد عزل الخط من الجهتين وإجراء الكشف الموقعي تَبَينَ وجود( عارض متعمد للأطفاء ) وهو القاء اسلاك ذات مقبضين على الخط الناقل محاولة لتماس اقطابه واطفائه من الجهتين .

وجرى إزالة السبب المتعمد عن أسلاك الضغط الفائق للخط دون وقوع أضرار ، والتأكيد على إجراءات السلامة وأجهزة الحماية والمناولات ومراعاة سلامة وصول الطاقة للمواطنين دون ان تحدث اية أضرار .