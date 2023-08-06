ضبط مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة قرب سياج محطة كهرباء سد سامراء

ضبطت الشؤون الداخلية مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة قرب سياج محطة كهرباء سد سامراء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان:" ان مفرزة من شعبة الشؤون الداخلية في الكهرباء - المنطقة الشمالية بصحبتها خبير من مفرزة مكافحة المتفجرات في قضاء سامراء وصلت إلى مواد متفجرة مخبأة وهي عبارة عن ( ثلاثة أكياس بارود صاروخ مدفعية وجليكان حديد و٣٧ اصبع بارود) تستخدم في صناعة العبوات الناسفة".

واضافت:" ان العملية نفذت خلال عملية تفتيش بالقرب من سياج محطة كهرباء سد سامراء تبعد عن أبراج نقل الطاقة الكهربائية بنحو ( ٥٠) متراً. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل مع المواد المضبوطة اصولياً وتسليمها الى مركز شرطة كهرباء صلاح الدين"