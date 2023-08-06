نائب عن الصادقون: أستهداف ابراج نقل الطاقة هدفه محاربة الشعب و العبث بمقدراته

حدد النائب عن كتلة الصادقون عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، احمد الموسوي، الاحد، الهدف الابرز من استهداف ابراج الكهرباء ، مبينا ان هدفها افشال عمل الحكومة في حل الازمات .

وقال الموسوي بحسب بيان الكتلة ،ان" من يستهدف ابراج الكهرباء يحارب الشعب ويستهدف مقدراته ويخرب بلده في ذات الوقت معتبرا ما يحدث اسلوبا قذرا ويبين مدى انحطاط من يقوم بهذه الافعال التخريبية في محاولة لافشال عمل الحكومة في حل الازمات".

واضاف،ان" افتعال الازمات عبر ادوات التفجير والتخريب لن تثني الحكومة عن العمل"، داعيا القوات الامنية الى "اتخاذ كافة الاجراءات من اجل حماية الممتلكات واحباط اي محاولات ترمي لضرب خطوط نقل الطاقة".

وكانت 3 اعتداءات ارهابية استهدفت خطوط الطاقة خلال الايام الماضية في ديالى وصلاح الدين ما ادى الى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة"