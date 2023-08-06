رئيس هيئة النزاهة :اطلاق سراح بعض المتهمين المدانين في قضية سرقة الامانات الضريبية اجراء قضائي تم بكفالة مؤقتة

اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون ان اطلاق سراح بعض المتهمين المدانين في قضية سرقة الامانات الضريبية " نور زهير ، ورئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق ، هو اجراء قضائي تم بكفالة مؤقتة ولايبرئ ساحتهم من المساءلة القانونية.

وقال حنون جوابا على سؤال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، ان " جميع الاجراءات القانونية والقضائية ماتزال مستمرة بحق جميع المتهمين وسيحالون الى محكمة الموضوع المختصة لتتم مقاضاتهم ويحاكمون وفق القانون لينالوا جزائهم العادل "