الأعرجي يؤكد أهمية تفكيك مخيم الهول السوري وسحب الدول لرعاياها من المخيم

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أهمية تفكيك مخيم الهول السوري، داعيا المجتمع الدولي الى سحب الدول لرعاياها من المخيم.

وذكرت المستشارية في بيان:"ان الأعرجي التقى اليوم بمكتبه اليوم الأحد، سفير المملكة المتحدة الجديد في بغداد ستيفن هيتشن".

واصافت:" انه جرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث سبل تمتين علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات".

كما بحث اللقاء أيضا، ملفات مخيم الهول السوري وسنجار ومكافحة المخدرات، وكذلك تعزيز التنسيق بين العراق والمملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

وشدد الأعرجي، على أهمية تفكيك مخيم الهول السوري، لانه ينتج الكراهية والتطرف، مجددا التأكيد على أهمية حث المجتمع الدولي لسحب الدول لرعاياها من هذا المخيم.

كما أشار الأعرجي، إلى أن بريطانيا شريك في التحالف الدولي لمحاربة داعش، ومن المهم أن يكون التعاون أيضا في مجال تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية، معربا عن تطلع العراق لأن يكون هنالك تعاون دولي أو إستراتيجية دولية لمكافحة المخدرات، التي تمثل تحديا جديدا.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني، عن سعادته بالعمل في العراق، وتطلعه لزيادة مستوى التعاون بين العراق والمملكة المتحدة، وفي مختلف المجالات، لاسيما التعاون في مجال الأمن السيبراني.