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مستجدات "سرقة القرن".. وضع "خطوط حمراء" حول مسؤولين بحكومة الكاظمي


وجه رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الأحد، رسالة الى المتهمين بسرقة أموال الامانات الضريبية أو كما تعرف بـ"سرقة القرن"، فيما أكد وضع "خطوط حمراء" حول مسؤولين بحكومة مصطفى الكاظمي السابقة.

وقال حنون في مؤتمر صحفي، إن "قضية الامانات الضريبية هي قضية الفساد الاكبر المكتشفة الى اليوم"، معتبرها "جريمة فساد امتزجت بالخيانة".

وأضاف، أن "قضية سرقة الامانات الضريبية لن تموت"، مطالباً الدول التي يحمل جنسياتها المطلوبين، من "وصول العراق إليهم والقاء القبض عليهم".

وأشار مدير هيئة النزاهة، الى "وضع خطوط حمراء حول عدة مسؤولين بالحكومة السابقة، وهم كل من: مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، رئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة، السكرتير الخاص بالحكومة السابقة، وجميعهم يحملون الجنسية الأمريكية، بالإضافة الى وزير المالية في الحكومة السابقة، وهو يحمل الجنسية البريطانية".

وأكد حنون: "تواصل الهيئة الى مراحل متقدمة باسترداد المطلوبين وهم كل من: مديرة المصرف التجاري العراقي سابقاً حمدية الجاف، ومديرٍ عامٍّ أسبق في وزارة الصحَّة، نورس عبد الرزاق، ومدير بلديَّة الحلة سابقاً محمد هادي".

وتابع حديثه، قائلاً: "عدد المتهمون الذين توصلنا إليهم بلغ 48 متهماً"، مقدماً شكره لـ"القضاء العراقي، ومديرية الشرطة العربية في وزارة الداخلية".

وأكد حنون، أن "بقاء المتهمين بسرقة القرن خارج القضبان لن يستمر طويلا". 

ولفت الى، أن "كل المطلوبين في سرقة القرن لايقل الواحد منهم عملية حصوله عن 100 مليار دينار"، مردفاً: "سيتم استرداد احد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين".

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