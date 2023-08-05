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النزاهة تضبط موظفين اثنين في شبكة الحماية متلبسين بجريمة الرشوة


أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن ضبط موظفين في شبكة الحماية الاجتماعية متلبسين بجريمة الرشوة.

وذكر بيان أن "ملاكات دائرة التحقيقات في محافظة كركوك تمكنت من ضبط متهمين اثنين يعملان في إحدى دوائر المحافظة متلبسين بالرشوة".

وتابع البيان أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بتلقي مكتب تحقيق الهيئة في كركوك معلومات تفيد بأن إحدى الموظفات في دائرة شبكة الحماية الاجتماعيَّة تقوم بممارسة عمليَّات الابتزاز والمساومة وطلب مبالغ ماليَّة؛ لقاء شمول المواطنين بإعانات الشبكة".

وبينت أن "فريقاً من المكتب، وبعد تأكده من صحة المعلومة، واستحصال قرار قضائي بضبط كل ماله مساس بالجريمة، هرع إلى نصب كمين للمشكو منها في أحد شوارع كركوك، حيث تمكن من الإيقاع بالمتهمة ومتهم آخر معها متلبسين بالرشوة بالجرم المشهود".

ونوهت "بتنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه بصحبة  المتهمين والمبزرات الجرميَّة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك الخافر لإصدار القرار القضائي المناسب وتقرير مصير المتهمين".

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النزاهة تضبط موظفين اثنين في شبكة الحماية متلبسين بجريمة الرشوة
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