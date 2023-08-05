العثور على 52 قطعة أثرية في ذي قار.. تعود لعصور تاريخية قديمة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، العثور على 52 قطعة أثرية في محافظة ذي قار تعود إلى عصور قديمة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "مفارز مديرية شرطة حماية الآثار والتراث - قسم آثار وتراث ذي قار، تمكنت من العثور على (52) قطعة أثرية تعود لعصور تاريخية قديمة في المحافظة".

وأضاف البيان، أنّ "العملية تمت من خلال الجولات التفتيشية بالاشتراك مع مفتشية آثار المحافظة، ليتم تسليمها إلى متحف الناصرية الحضاري أصولياً".