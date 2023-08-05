رئيس الوزراء يبحث مع نواب بابل الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع نواب بابل الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة وما تحتاجه على جميع الصعد والمجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل".

وأضاف البيان، أنه" جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة الواقع الخدمي والاقتصادي في محافظة بابل وما تحتاجه على جميع الصعد والمجالات، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب الخدمية".

وتابع، أن" اللقاء شهد التأكيد على أهمية توحيد الجهود والرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ من أجل إنجاز الخطط الحكومية التي تستهدف النهوض بجميع القطاعات الحيوية والخدمية والاقتصادية، وهو ما يستلزم تسريع وتيرة العمل البرلماني لتشريع القوانين التي تسهل العمل الحكومي".