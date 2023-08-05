السوداني يؤكد أهمية دور الشباب بالتنمية وتجاوز العقبات التي تواجه الاقتصاد والإصلاح

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية دور الشباب في التنمية وتجاوز العقبات التي تواجه الاقتصاد والإصلاح وباقي المجالات الحيوية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية في اليوم العالمي للشباب الموافق 12 آب، لمناقشة المقترحات التي تقدم بها الشباب خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني لحوار الشباب، التي عقدت صباح اليوم السبت، في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "المؤتمر شهد عرض عدد من الأفكار والمقترحات، عكف على إعدادها مجموعة من الشباب يمثلون مختلف المحافظات، على مدى شهرين متتاليين، تهدف إلى النهوض بواقع الشباب العراقي، واستثمار طاقاته الخلاقة لخدمة البلد".

وحيّا، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، بـ"جهود المشاركين، وأكد اهتمام الحكومة منذ بداية عملها بالشباب ورعايتهم، كما أكد أهمية دور الشباب في التنمية وتجاوز العقبات التي تواجه الاقتصاد والإصلاح وباقي المجالات الحيوية، والأولوية التي منحها البرنامج الحكومي لهذه الشريحة الأساسية".