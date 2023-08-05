السجن ست سنوات لمنتحل صفة محقق في هيئة النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن لمُدَّة (6) سنواتٍ بحقِّ أحد المُتَّهمين الذي انتحل صفة العمل في الهيئة.

وذكرت الدائرة القانونية في الهيئة، ببيان، بأنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد، حكمت حضورياً على مُتَّهم انتحل صفة مُحقِّقٍ في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالسجن لمُدَّة (6) سنواتٍ، مُبيّنةً أنَّ المدان استغل تلك الصفة المنتحلة في تعقيب وتمشية المعاملات الرسميَّة في دائرة التسجيل العقاريّ في الكرخ الأولى".

وأضافت الدائرة إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، وأقوال الشهود، أصدرت قرار الإدانة وفق أحكام المادة(أولاً/1 من القرار 160 لسنة 1983)،مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة".