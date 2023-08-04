الصحة تدين التعدي على ملاكاتها في مستشفى ابن الخطيب ببغداد

أدانت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، التعدي على ملاكاتها في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وذكر بيان للوزارة أنها" تدين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار التعدي الذي طال ملاكات مستشفى ابن الخطيب في بغداد من قبل ضابط برتبة كبيرة في وزارة الدفاع وأفراد حمايته، واصفة ما جرى بالتعدي السافر وتؤكد مضيها بالإجراءات القانونية بحق المعتدين".

وأضافت الوزارة، أن" ما جرى هو وفاة امرأة بالحمى النزفية راقدة في مستشفى ابن الخطيب ببغداد وبعد إكمال إجراءاتها الإدارية والفنية من أوراق رسمية وكيس معفرات وأثناء التوثيق الأصولي لغرض رفعه إلى دائرة الصحة العامة من قبل أحد الممرضين، فوجئ الممرض بالاعتداء عليه بالضرب من قبل ذوي المتوفية بحضور والدهم الضابط برتبة كبيرة في وزارة الدفاع ومرافقيه من دون سابق إنذار أو مقدمات".

وأكدت الوزارة، أنها" ماضية بالإجراءات القانونية بحق المعتدين ولن تتهاون بالأمر بأي اعتداء يطال مؤسساتها وملاكاتها باختصاصاتهم كافة وستكون السد المنيع لهم ولحقوقهم".

ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية إلى" التعاون معها في حماية ملاكاتها الذين يبذلون جهودا مضنية لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين ومنع تكرار تلك الاعتداءات".