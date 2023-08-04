هذه المرة في ديالى.. تعرض أبراج الطاقة الكهربائية للتفجير

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بتعرض خط كهرباء شرق بغداد – ديالى، إلى التفجير من قبل مجرمين.
وقال المصدر، ان "التفجير حصل في خط كهرباء شرق بغداد – ديالى، والذي يصل لسعة 400KVA"، مبينا انه "حصل التفجير في قرية أبو بصل وتحديداً في منطقة المرادية جنوب بعقوبة، بواسطة عبوة ناسفة".
وأضاف: "الخط يغذي مناطق محافظة ديالى بالتيار الكهربائي الوطني".
وأشار المصدر الى ان "الجهات المعنية فتحت تحقيقا بالحادثة وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين بالتفجير وإعادة الخط للخدمة".
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