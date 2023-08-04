ممثل المرجعية الدينية العليا يعلن عن مبادرة للعلاج المجاني تشمل جميع المؤسسات الصحية في العتبة الحسينية المقدسة

أعلن ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الجمعة،عن إطلاق مبادرة (عطاء الحسين- عليه السلام-) المجانية لجميع مؤسسات العتبة الحسينية الصحية، وذلك من يوم 20 محرم وإلى نهاية شهر صفر 1445هـ.

وقال الكربلائي خلال الاجتماع السنوي لمؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام في كربلاء، في بيان:" إننا نعلن عن مبادرة للعلاج المجاني تشمل جميع المؤسسات الصحية في العتبة الحسينية المقدسة وتأتي باسم الإمام الحسين (عليه السلام)، فهذه المبادرة هي للعراق والعراقيين جميعا".

وأوضح:" أن المبادرة جاءت من الباب الإنساني والوطني ومن باب رسالة المرجعية الدينية العليا التي من أولوياتها خدمة العراقيين جميعا دون النظر إلى المذهب أو الدين أو المكان".

وأكد:" أن هذه المبادرة تأكيد على أن العتبة الحسينية لا تبحث عن هدف ربحي أو استثماري بل تبحث عن كيفية تقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطن".

وتابع:" أن المبادرة التي تأتي باسم (عطاء الحسين- عليه السلام-) تنطلق من يوم 20 محرم الحرام وإلى نهاية شهر صفر 1445هـ".