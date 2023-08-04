النقل تنفي تنازل العراق عن اراض لصالح الجانب الايراني

نفت وزارة النقل تنازل العراق عن اراض لصالح الجانب الايراني للشروع في الربط السككي بين الشلامجة والبصرة.

واكدت الوزارة في بيان :" ان العراق لم يتنازل عن اي اراض عراقية لصالح الجانب الايراني من اجل مد الخط السككي او من اجل انشاء جسر ملاحي على شط العرب".

واضافت :" ان ما اثير من تضليل حول المشروع مجرد (شوشرة اعلامية) وكلام ليس له قيمة، تقف خلفه اطراف تحاول عرقلة انجاز مشاريع الوزارة الستراتيجية"، موضحة ان "المشروع هو احد مشاريع الوزارة، الذي تنفذه الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، حيث ادرج ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2023، وقد خصصت له ميزانية خاصة".

وبينت الوزارة :" ان ما جاء في مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العراقية والايرانية، ضمن (النقطة الثالثة) واضح، ولا لبس فيه، حيث نصت على ان يقوم الجانب الإيراني بتحمل التكاليف المالية الخاصة بالتعارضات، من اجل انجاز المشروع".

وتابعت :" ان الاتفاق نص على ان تقع على عاتق العراق مسؤولية انشاء الخط السككي والمواقع والمحطات، بينما يتكفل الجانب الايراني بانشاء الجسر الملاحي على شط العرب وازالة الالغام على طول 16 كيلومترا ضمن المشروع ، اذ اشارت الفقرة الرابعة بوضوح الى ان يقوم الجانب الايراني بتأمين النفقات المالية المترتبة على الاستملاكات وغيرها، ولم يذكر في مذكرة التفاهم اي عبارة تشير للتنازل او منح اراض عراقية لايران".

واكدت وزارة النقل :" ان جميع اراضي المشروع ، بدءا من الحدود الايرانية ، هي اراض عراقية، كما قمنا باستعادة ٥٠٠ متر من الاراضي العراقية، التي كانت لدى الجانب الايراني ".