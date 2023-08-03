النائب زهرة البجاري تدعو الى اتخاذ اجراءات عاجلة لمتابعة ارتفاع زيادة اسعار كارتات شحن “الموبايل”

جددت رئيس لجنة النقل والإتصالات النيابية، زهرة البجاري، الاربعاء، دعواتها الى وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات لاتخاذ اجراءات عاجلة لمتابعة ارتفاع زيادة اسعار كارتات شحن “الموبايل” التي فرضتها شركات الهاتف النقال على المواطنين.

وقالت البجاري في بيان أن لجنتها “رفضت ان تحمل الشركات المذكورة المواطن الاعباء الضريبية المفروضة على بطاقة شحن الهواتف”.

وأضافت أن “الضريبة في العراق تفرض على خدمة هي رديئة والمتضرر فقط هو المواطن العراقي”، داعية الى “اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تخفيف الاعباء عن كاهل المواطن وليس العكس”