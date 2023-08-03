تحشيد برلماني للتصويت على مقررات "تحقيق خطير" يعود لـ2017 بشأن اتفاقية خور عبدالله

جمع عدد من اعضاء مجلس النواب والذين يشكلون قرابة ربع اعضاء المجلس، تواقيع للتصويت على مقررات لجنة الامر النيابي الخاصة بالتحقيق في اتفاقية خور عبد الله، والتي اثبتت وجود تغييرات وتجاوزات على حقوق العراق فيما يخص الحدود البرية والبحرية بما لايتوافق مع الوقائع التاريخية.

وتضمنت وثيقة مطالبة رئاسة البرلمان بالتصويت على مقررات لجنة الامر النيابي 77 في عام 2017، فيما جاء الطلب مشفوعًا بـ90 توقيعًا من اعضاء البرلمان والذين يشكلون قرابة ربع البرلمان