وزير الخارجية يبحث مع السفير التركي مساهمة انقرة في مشروع طريق التنميَّة وملف المياه المُشترَكة

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الخميس ، سفير الجُمْهُوريَّة التركيَّة لدى العراق علي رضا كوناي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية انه جرى، خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين بغداد وأنقرة، وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائيَّة وتطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وناقش الجانبان الزيارة المرتقبة لوزير الخارجيَّة التركيّ هاكان فيدان إلى بغداد في النصف الثانيّ من الشهر الحاليّ، فضلاً عن التداول بشأن مساهمة تركيا في مشروع طريق التنميَّة إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المُشترَكة.

وأكّد الوزير أنَّ الحكومة العراقيَّة تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبيّ، وتوفير سُبُل تنمية الفرص الاستثماريّة الواعدة أمام الشركات الأجنبيّة للاستثمار في العراق، مُشيراً إلى أنَّ الشركات التركيَّة لعبت دوراً مهماً في عمليّة البناء في العراق.

من جانبه، أكّد السفير التركيّ رغبة بلاده بحل القضايا العالقة بين البلدين، مُضيفاً؛ إن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في تطوير العلاقات بين البلدين