"داعش" الارهابي يعلن مقتل زعيمها خلال اشتباكات في سوريا

أعلن تنظيم "داعش"الارهابي اليوم الخميس، مقتل زعيمه الارهابي أبو الحسين القرشي، في اشتباكات في محافظة إدلب شمال شرقي سوريا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية بالإشارة إلى بيان ممثل التنظيم الإرهابي.

وزعم ممثل التنظيم الإرهابي أن زعيم التنظيم قُتل خلال اشتباكات مع جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية في محافظة إدلب السورية، ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه.

وأفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أن جهاز المخابرات الوطنية (MİT) قضى على زعيم "داعش" الارهابي أبو الحسين القرشي، خلال عملية في سوريا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أشار ممثل التنظيم الإرهابي إلى أنه تم تعيين قائد جديد للتنظيم.

أُعلن أبو الحسين الحسيني القرشي، زعيمًا لتنظيم "داعش الارهابي، نهاية العام الماضي، بعد أن أطاح الجيش السوري بالزعيم السابق أبو الحسن القرشي.