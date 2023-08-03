السوداني بشأن مجزرة سنجار: دول وجهات منحرفة تورّطت بهذه الجريمة "الغادرة"

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان دول وجهات منحرفة تورّطت بجريمة سنجار "الغادرة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، حفلاً استذكارياً، أُقيم في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى التاسعة لجريمة إبادة الإيزيديين على يد عصابات داعش الإرهابية".

وأشار السوداني، في كلمة ألقاها بالمناسبة، الى الجريمة البشعة والفظائع التي مارسها الارهاب بحق المكون الايزيدي، والمكونات العراقية الاخرى، وراح ضحيتها الآلاف في جرائم يندى لها جبين الإنسانية، كما حيّا بطولات القوات الأمنية بكل صفوفها، في مقارعتها الإرهاب وهزيمته وملاحقة فلوله، مستذكراً شهداء العراق من المكون الايزيدي وكل شهداء العراق".

كما اشار رئيس مجلس الوزراء إلى "اجراءات الحكومة لإنصاف المواطنين الإيزيديين العراقيين، بضمنها تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات ومعالجة تمليك أراضيهم المتوقف منذ 48 سنة، والتوجيه بتسهيل صرف التعويضات الخاصة بالمتضررين وتشجيع النازحين على العودة الى مناطقهم وتهيئة الظروف الإنسانية لذلك".

وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء:

1- واجه العراقيون الإرهاب، وحصد منهم أرواحاً زكية، وتعرّضت أطيافهم، ومنهم الايزيديون الأصلاء الى هجمات وحشية، وقدّموا أكثر من 5 آلاف شهيد وشهيدة، وآلاف الأيتام والمفقودين.

2- في مثل هذه الأيام، قبل تسعة أعوام، اجتاح الارهاب المناطق قرب سنجار، والقرى الآمنة في كوجو ومجاوراتها، وارتكب الفظائع.

3- شرع الدواعش في زرع المقابر الجماعية، على خُطى النظام الدكتاتوري المقبور.

4- انتفض العراقيون جميعاً، حين مسّ الضر إخوانهم الإيزيديين، وباقي المكوّنات التي واجهت الإرهاب.

5- عملنا منذ اليوم الأول لمباشرة الحكومة مهامها، على تفعيل قانون الناجيات الأيزيديات.

6- إن كل جريمة واعتداء على امرأة ايزيدية عراقية حرّة، هي صرخة في ضمير الإنسانية، وإدانة لكل من ساند الإرهاب، قولاً أو فعلاً أو تخادماً.

7- دول وجهات منحرفة، تورّطت بهذه الجريمة الغادرة، وأرادت ب‍العراق السوء، لكن خاب فألهم.

8- ما زال إخوانكم في القوات المسلّحة بكلِّ صنوفها، يواجهون الإرهابيين ويلاحقونهم أينما وجدوا أو اختبأوا.

9- أنهت الحكومة مشكلة تمليك الأراضي السكنية والدور لساكنيها من الطيف الأيزيدي، بعد أن أهملت هذه القضية منذ عام 1975.

10- شجّعنا النازحين على العودة الى ديارهم، وتهيئة الظروف الإنسانية لهم.

11- تحرّك الجهد الخدمي والهندسي وفرق البحث الاجتماعي لتقديم الخدمات لهم في مناطقهم.

12- مازال العمل جارياً على فتح المقابر الجماعية، والبحث عن المختفين والمغيّبين قسراً.

13- ما زالت الأجهزة الأمنية والمختصة، تقتفي أثر كلِّ غائب أو مفقود، وتعمل على تحرير كلِّ مختطف.

14- جرى إدراج صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى في موازنة السنوات الثلاث، والتوجيه بتسهيل إجراءات صرف التعويضات الخاصة بالمتضررين من ذوي الشهداء والجرحى وتعويض الممتلكات.

15- ستعود (كوجو) زاهية في مشروع متكامل لبناء القرية بكامل خدماتها المدنية.

16- أقرّ مجلس الوزراء، اعتماد الاربعاء الأول من شهر نيسان، عطلة رسمية للإيزيديين، دعماً للوجود الثقافي الثري، الذي يضيف لثقافتنا العراقية الواسعة.

17- إن ما تقدمه الحكومة في هذا الصدد، ليس منّة ولا تكريماً، بل تثبيت للحق وأداء للواجب، وإرساء لقواعد المساواة وإغاثة المظلوم.

18- هناكَ من يتعمّدُ الإساءة للأديان والكُتب المقدّسة، ظنّاً منهم أنَّ الطريق سهلٌ لإثارة الفتن، وهم مشبوهون في أغراضهم وأهدافهم، هم ومن يقفُ خلفَهم.