سفير طهران ببغداد يوجه دعوة لبلاسخارت بشأن المجاميع "الإرهابية" في كردستان

دعا السفير الايراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، إلى نزع أسلحة المجاميع الإرهابية الناشطة في إقليم كردستان العراق.

جاء ذلك خلال لقاء للسفير بممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت حيث بحث معها اخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، حسب وكالة إرنا الإيرانية.

وشدد آل صادق في اللقاء على ضرورة نزع سلاح المجاميع الارهابية الناشطة في كردستان العراق وتأمين استقرار حدود الجمهورية الإسلامية، داعيا بلاسخارت الى بذل اقصى الجهود بهذا الشأن.

من جانبها تحدثت بلاسخارت في هذا اللقاء عن زيارتها الاخيرة ل‍طهران ووصفتها بانها كانت ايجابية داعية الى المزيد من التعاون الأمني بين العراق وإيران.

وكانت ممثلة الأمم المتحدة في العراق قد زارت طهران مطلع الاسبوع الجاري على رأس وفد أممي والتقت عددا من المسؤولين الايرانيين وعلى رأسهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.