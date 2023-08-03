مجلس النواب يحدد موعد الإجابة عن الأسئلة الموجهة لوزيري الداخلية والمالية

حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس موعد الاجابة عن الاسئلة الشفاهيه لوزير الداخلية ووزير المالية المقدمة من النواب.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، انه "تفعيلاً للدور الرقابي تم تحديد يوم السبت الموافق ١٢-٨ موعداً للإجابة عن الاسئلة الشفاهية لوزير الداخلية ووزير المالية المقدمة من النواب".

وكانت الدائرة الإعلامية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن افتتاح جلسة مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".