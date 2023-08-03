السجن 10 سنوات بحق معاون صيدلي قام بسرقة علاجات سرطانية من مدينة الطب

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة، اليوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق معاون صيدلي لقيامه بسرقة علاجات سرطانية من مستشفى مدينة الطب.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، ان "المذكور يعمل معاون صيدلي في مدينة الطب وقام بسرقة اربع كارتونات من العلاجات السرطانية من المخزن الذي يعمل به".

واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة 444/ ثامناً / 11 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه".