الصحة تصدر توضيحا حول عقار "قاتل الأطفال"

اصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، توضيحا حول حقيقة عقار (Coldout Syrup) والإجراءات التي اتخذتها بصدده لمنع تداوله في الأسواق.

وقالت الوزارة في بيان ، ان "لجنة مكافحة الأدوية المهربة والمزورة في منظمة الصحة العالمية ابلغت الوزارة حول عقار (Coldout Syrup) الهندي المتداول في الاسواق بالعاشر من تموز الماضي بعد نشر وكالة انباء "بلومبيرغ" تحقيقا صحفيا استقصائيا عنه".

وتوضح الوزارة انها "اجرت تدقيقا في سجلاتها ووجدت ان المادة والخط الانتاجي غير مسجل وأكدت الاعمامات الى كافة الجهات ذات العلاقة بعدم تداول المادة".

واضافت انه "تم سحب نماذج من السوق وفحصها في مختبرات الرقابة الدوائية ووجدت ان النماذج غير مطابقة للمواصفات والمحددات المعتمدة من قبل وزارة الصحة"، مبينة ان "دائرة التفتيش نظمت حملات لضبط ومصادرة الكميات المتداولة في القطاع الخاص وابلغت منظمة الصحة العالمية بالأمر وبالإجراءات المتخذة".