السوداني: رابطة شركات الصرافة تعهدت ببيع العملة الأجنبية بالسعر الرسمي

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، جميع المؤسسات المالية، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، فيما تعهدت رابطة شركات الصرافة ببيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "تأكيداً على نهج الحكومة، في الاستمرار بالإصلاح للقطاع المالي والمصرفي، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية المعنية بضبط الشفافية والنزاهة في هذا القطاع الحيوي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".

وأشار الى ان "البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها".

وأضاف البيان ان "رابطة شركات الصرافة بادرت بالتعهد بالعمل طيلة أيام الاسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، حسب ضوابط وتعليمات البنك المركزي".

ومن أجل متابعة عمل الشركات والمصارف، أوضح البيان انه "تقرر تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن؛ البنك المركزي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ورابطة شركات الصرافة، لمعالجة المعوقات في عمل هذا القطاع".