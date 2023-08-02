العامري في تجمع للعشائر العربية بقضاء الدبس : امن واستقرار كركوك اولوية وملف الاراضي مهم بالنسبة لنا

حضر رئيس تحالف الفتح هادي العامري تجمعا للعشائر العربية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك .

وقال العامري خلال التجمع :" ان امن واستقرار كركوك اولوية ، وان ملف الاراضي والعقود الزراعية مهم بالنسبة لنا و سنعمل على ان يحصل الجميع على استحقاقه و لن يظلم احد ".

واكد خلال التجمع ، الذي حضره محافظ كركوك راكان الجبوري ، انه :"سيتم النظر في كافة الاعتراضات و التظلمات من كافة القوميات الكريمة ..و ستجدوننا ان شاءالله مع اصحاب الحق و سننصف المظلوم دون ان نكون مع احد ضد آخر ".

واوضح انه :" سيتم تشكيل لجنة مختصة في وزارة الزراعة لدراسة العقود الزراعية و ضمان حصول كل ذي حقٍ على حقه ".

و تابع العامري :" اننا انتصرنا على الارهاب و لا عودة لنقطة الصفر ، و لن نسمح لاحد بالعودة و العزف على وتر الطائفية . و ثقتنا عالية اننا سننجح و نعمل يدا بيد