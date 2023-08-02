الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في محافظتي نينوى وكركوك

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن الاطاحة بإرهابيين اثنين في محافظتي نينوى وكركوك.
وذكرت المديرية في بيان:" انه بناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة الثامنة والسادسة عشرة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواءين (٣٢ و٧٦)، جرى نصب كمينين محكمين في ناحية يايجي وسيطرة البراري، أسفرا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) في قضاءي كركوك والموصل، وقد جرى تسليمهما الى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".
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