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استقدام ثلاثة مدراء عامين لشركة صناعة الأدوية في سامراء


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق مديري الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيَّة في سامراء "الحالي والسابق والأسبق.

وذكرت الهيئة في بيان ان "مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين ألف فريقاً؛ للتحري عن معلومات تتضمن أن أكثر من (٣٠ ‎(%‎ من موظفي الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء البالغ عددهم (٢٠٠٠) موظف غير داخلين بنظام البصمة الإلكترونية "فضائيين"، ويكلفون ميزانية الشركة مبالغ عالية كرواتب".

وأردفت أن "الفريق بعد إجرائه التحري والتقصي عن المعلومات والتأكد من صحتها، انتقل إلى مقر الشركة وضبط أصل الأوامر الإداريَّة والمذكرات الخاصة بمنح الاستثناءات، إذ أظهرت تلك الوثائق وجود (٤١٦)‎ موظفاً بعضهم غير داخلين بنظام البصمة وتصرف لهم مبالغ ماليَّة كرواتب من الخزينة العامة للدولة"، لافتة إلى "عدم وجود ما يثبت انتظام والتزام دوامهم بتقديم الخدمة العامة، أما البعض الآخر فقد تم استثناؤهم من تسجيل الحضور والانصراف في نظام البصمة الإلكترونيَّة خلافاً للضوابط والتعليمات ".

ونوهت بـ"تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختص بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر إصدار أمر استقدام بحق المدير العام الحالي للشركة والمديرين العامين السابق والأسبق الذين تناوبوا على إدارة الشركة خلال فترة تفعيل نظام البصمة الإلكترونيَّة، فضلاً عن استقدام عدد من الموظفين المعنيين؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات ".

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استقدام ثلاثة مدراء عامين لشركة صناعة الأدوية في سامراء
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