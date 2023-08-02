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السوداني يترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا للمياه ويوجه باستنفار الجهود لمواجهة الازمة


ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث للّجنة العليا للمياه، جرى خلاله استعراض موقف الخزين المائي الستراتيجي في البلاد، ومعدلات الإطلاق من دول الجوار، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وأبرز العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط المعدة لمواجهة أزمة المياه، ووضع المعالجات السريعة لها.

ووجّه السوداني بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار لمعالجة ملف المياه، بما يضمن حقوق العراق وفق الاتفاقيات الدولية الضامنة لحق كل دولة في الحصص المائية.

كما وجّه باستنفار الجهود وتوفير كل التسهيلات استعداداً للموسم الزراعي المقبل، وكذلك تذليل العقبات أمام الدوائر والمؤسسات في الجانب المتعلق بالانتقال لاستعمال تقانات الري الحديثة والذكية، والتأكيد على مواجهة البعض ممّن يعمل على إثارة المخاوف، من خلال نقل الحقيقة عبر إعلام مهني ومسؤول وسياقات قانونية.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات الواجبة التنفيذ.

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السوداني يترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا للمياه ويوجه باستنفار الجهود لمواجهة الازمة
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