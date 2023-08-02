صدور قرار حكم بالحبس الشديد لمسؤول امن مصرف الرافدين سابقاً

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بالحبس الشديد بحقِّ مسؤول حماية مصرف الرافدين سابقاً؛ عن جريمة الكسب غير المشروع.

وذكرت الهيئة في بيان ان "محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ على مسؤول حماية مصرف الرافدين سابقاً الذي تمَّت إدانته بجريمة الكسب غير المشروع"، لافتة إلى أنَّ "المحكمة حكمت بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أموال المُدان والبالغة (6,799,000,000) ستة مليارات وسبعمائةٍ وتسعة وتسعين مليون دينارٍ، فضلاً عن إلزامه بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع، ليصل ما يجب تسديده (13,598,000,000) ثلاثة عشر ملياراً وخمسمائةٍ وثمانية وتسعين مليون دينار".

وأضافت إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً حضورياً بإدانته، بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّته إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع".

ونوَّهت الهيئة بأنَّ "محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية أصدرت القرار؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.