الأخبار

صدور قرار حكم بالحبس الشديد لمسؤول امن مصرف الرافدين سابقاً


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بالحبس الشديد بحقِّ مسؤول حماية مصرف الرافدين سابقاً؛ عن جريمة الكسب غير المشروع.

وذكرت الهيئة في بيان ان "محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ على مسؤول حماية مصرف الرافدين سابقاً الذي تمَّت إدانته بجريمة الكسب غير المشروع"، لافتة إلى أنَّ "المحكمة حكمت بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أموال المُدان والبالغة (6,799,000,000) ستة مليارات وسبعمائةٍ وتسعة وتسعين مليون دينارٍ، فضلاً عن إلزامه بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع، ليصل ما يجب تسديده (13,598,000,000) ثلاثة عشر ملياراً وخمسمائةٍ وثمانية وتسعين مليون دينار".

وأضافت إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً حضورياً بإدانته، بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّته إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع".

ونوَّهت الهيئة بأنَّ "محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية أصدرت القرار؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صدور قرار حكم بالحبس الشديد لمسؤول امن مصرف الرافدين سابقاً
السيد السيستاني يوجه رسالة للبابا فرنسيس تخص العنف والكراهية
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
الخطابي: أكثر من 5 ملايين زائر دخلوا كربلاء المقدسة لإحياء زيارة عاشوراء
البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الخميس
بدر والحراك الجديد يبحثان المستجدات السياسية وملف الانتخابات
لمناقشة ترسيم الحدود مع الكويت.. تحرك نيابي لاستضافة وزيري الخارجية والنقل
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها تخص "سمات" الزيارة الأربعينية
وزير الداخلية يستقبل نظيره الباكستاني في مطار بغداد الدولي
الإطاحة بعصابة تمتهن المتاجرة بالأعضاء البشرية في صلاح الدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك