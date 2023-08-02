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محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"


أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بإصدار محكمة جنايات الفساد الكبرى في رئاسة استئناف الكرخ الاتحادية، أمر استقدام بحق وزير سابق.

وقال المصدر ، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد الكبرى في رئاسة استئناف الكرخ الاتحادية اصدر امر استقدام بحق وزير النفط السابق احسان عبدالجبار؛ على خلفية التحقيقات التي توصلت الى قيام المذكور بالتربح من اعمال وظيفته عبر أخذ عقار مميز في منطقة الحارثية تبلغ مساحته ٦٠٠ متر مربع وتقدر قيمته بحوالي ٨ مليون دولار، وعقارين اخرين في محافظة البصرة مساحة احدهما ٩٠٠ متر والثاني ٨٠٠ متر مربع تقدر قيمتهما بحوالي ٤ مليون دولار من احد التجار مقابل تمشية اعمال العقود التي تتعلق بالتاجر".

وأشار إلى أن "شراء الوزير ١٤ شقة سكنية في احد المجمعات في البصرة تقدر قيمتها بحوالي مليون وخمسمائة الف دولار، وشراء قطعة ارض بمساحة ١٠ دونم بسعر ٢ مليون دولار".

وبين، أن "وزير النفط السابق اخفى هذه العقارات بعد تسجيلها بأسماء اشقاء زوجته الذين يعملون موظفين في وزارة النفط، بالإضافة الى تأسيسه شركة باسم زوجة شقيق زوجته لغرض الاستحواذ على المشاريع".

ولفت المصدر إلى أنه "تم وضع الحجز على العقارات، وستتخذ إجراءات قانونية بحق اشخاص متورطين ايضا بإخفاء ثروة المتهم احسان عبد الجبار".

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محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
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