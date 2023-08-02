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الخطابي: أكثر من 5 ملايين زائر دخلوا كربلاء المقدسة لإحياء زيارة عاشوراء


أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الثلاثاء، نجاح الخطة المتكاملة لزيارة عاشوراء، فيما كشف أن 5 ملايين زائر دخلوا المحافظة لإحياء الزيارة.

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن" خطة زيارة عاشوراء بدأت من الأول من محرم الحرام إلى اليوم الـ13 من الشهر ذاته"، مثمنا" دعم سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وسماحة السيد أحمد الصافي على دعمهما ومتابعتهما للخطة، إضافة إلى الإخوة في العتبات المقدسة والجهد الأمني الذين قدموا خدمات كبيرة للزائرين في ضريح الإمامين الحسين والعباس (عليهما السلام) وجميع الفئات التي ساهمت بالخطة".

وأضاف، أن" الحشد الشعبي شارك في الخطط الأمنية والخدمية والنقل"، مشيرا إلى، أن "جميع الخطط الموضوعة كانت مبنية على أسس متينة وتعاون وتكامل كبيرين بين قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والدوائر والوزارات الاتحادية وكذلك الدوائر المدنية والخدمية في محافظة كربلاء المقدسة".

وأكد، أن" هذا التعاون والتنسيق والدعم كان له الأثر الكبير في نجاح خطة الزيارة"، مثمنا" الهيئات والمواكب الحسينية التي قدمت دورا كبيرا جدا في تقديم خدمات إلى ملايين الزائرين".

وذكر، أن" الدوائر الخدمية في المحافظة مستنفرة من الآن بشأن الزيارة الأربعينية وتم وضع الخطط الخاصة للزيارة بالتنسيق مع الوزارات الاتحادية"، لافتا إلى، أن" هناك تحديا بالنسبة إلى الزيارة الأربعينية والتي ستكون أكبر من زيارة العاشر من محرم التي تعدى عدد زائريها أكثر من خمسة ملايين شخص".

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الخطابي: أكثر من 5 ملايين زائر دخلوا كربلاء المقدسة لإحياء زيارة عاشوراء
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