بدر والحراك الجديد يبحثان المستجدات السياسية وملف الانتخابات

بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، المستجدات السياسية وملف الانتخابات.
وذكر التحالف في بيان:" ان الجانبين بحثا مجمل الأوضاع في البلاد ، ومنها إنتخابات مجالس المحافظات وبرلمان إقليم كردستان، وما تشكّله من أهميةٍ على مستوى تنفيذ البرامج المهمة وتقديم الخدمات".
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية توحيد الرؤى الوطنية والإحتكام للدستور وجعله الفيصل في حل جميع الاشكالات والملفات العالقة.
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