لمناقشة ترسيم الحدود مع الكويت.. تحرك نيابي لاستضافة وزيري الخارجية والنقل

أعلن رئيس لجنة الشهداء والضحايا السجناء السياسين، النائب حسن سالم، اليوم الثلاثاء، عن جمع تواقيع نيابية لغرض استضافة وزيري الخارجية والنقل ولجنتي الامر الديواني (110 و123) وقائد القوات البحرية لمناقشة موضوع ترسيم الحدود مع الكويت.

‏واكد سالم في تغريدة له عبر تويتر، انه "لن نسمح بالتجاوز على شبر من الاراضي العراقية التي اعطينا الدماء من اجلها وسنحاسب من يثبت تقصيره وتواطؤه مع الكويت على حساب العراق".