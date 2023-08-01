السفارة العراقية في تركيا تفتتح منظومة إصدار الجوازات الاعتيادية

افتتح سفير جمهوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماويّ، اليوم الثلاثاء، منظومة إصدار الجوازات الاعتيادية في مبنى السفارة في أنقرة.

وقال السفير اللجماوي في حفل الافتتاح: إنَّ "هذه الخطوة تأتي بتوجيه من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين العراقيين المقيمين في الجمهوريَّة التركيَّة؛ في إطار خطة الوزارة للاتساع في تقديم الخدمات الإلكترونيَّة، وأتمتة العمل القنصليّ سواء داخل العراق أم خارجه".

وأضاف اللجماويّ أنَّ "أفتتاح هذه المنظومة سيساهم بشكل كبير في اختصار الوقت اللازم لإصدار الجوازات الاعتياديَّة للمواطنين المقيمين في الخارج".