الأخبار

السوداني : ما اصاب ابراج ومحطات الطاقة يوم عاشوراء حادث مدبر


 اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان الحادث الطارئ الذي اصاب ابراج ومحطات الطاقة في بغداد والبصرة وكركوك بنفس التوقيت في يوم عاشوراء ، هو حادث مدبر ".

وقال السوداني في مؤتمر صحفي :" ان منظومة الكهرباء الوطنية عادت اليوم الى وضعها الطبيعي ولدينا متابعات مستمرة مع الفنيين ".

واضاف :" لدينا مشكلة في تجهيز الغاز المستورد ، ووضعنا الحلول الجادة وسيكون لدينا فائض ولن نستورد انذاك الغاز من اي دولة مستقبلا بعد تشغيل مشاريع الاتفاق الحكومي مع توتال وسيمنز وهي مسألة وقت ".

وتابع رئيس الوزراء :" لدينا شركات باشرت العمل بمشاريع الطاقة الشمسية واخرى ستوقع عقود عمل خلال ايام بقيمة اكثر من 500 ميغاواط ، واغلبها شركات صينية رصينة ستوفر كميات من الوقود المستهلك ، كما اكملنا التعاقدات مع سيمنز للصيانة طويلة الامد للمحطات ، هذا اليوم ، كما سنوقع قريبا مع شركة جي اي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بدر والحراك الجديد يبحثان المستجدات السياسية وملف الانتخابات
لمناقشة ترسيم الحدود مع الكويت.. تحرك نيابي لاستضافة وزيري الخارجية والنقل
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها تخص "سمات" الزيارة الأربعينية
وزير الداخلية يستقبل نظيره الباكستاني في مطار بغداد الدولي
الإطاحة بعصابة تمتهن المتاجرة بالأعضاء البشرية في صلاح الدين
السفارة العراقية في تركيا تفتتح منظومة إصدار الجوازات الاعتيادية
السوداني : ما اصاب ابراج ومحطات الطاقة يوم عاشوراء حادث مدبر
الأمن الوطني يعلن الاطاحة بشبكة من كبار المهربين والمضاربين بالدولار
الحشد الشعبي يطيح بعنصر إرهابي في نينوى
السوداني يكشف سبب تأخر تنفيذ الموازنة ويؤكد: نخوض معركة مع المضاربين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك