السوداني : ما اصاب ابراج ومحطات الطاقة يوم عاشوراء حادث مدبر

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان الحادث الطارئ الذي اصاب ابراج ومحطات الطاقة في بغداد والبصرة وكركوك بنفس التوقيت في يوم عاشوراء ، هو حادث مدبر ".

وقال السوداني في مؤتمر صحفي :" ان منظومة الكهرباء الوطنية عادت اليوم الى وضعها الطبيعي ولدينا متابعات مستمرة مع الفنيين ".

واضاف :" لدينا مشكلة في تجهيز الغاز المستورد ، ووضعنا الحلول الجادة وسيكون لدينا فائض ولن نستورد انذاك الغاز من اي دولة مستقبلا بعد تشغيل مشاريع الاتفاق الحكومي مع توتال وسيمنز وهي مسألة وقت ".

وتابع رئيس الوزراء :" لدينا شركات باشرت العمل بمشاريع الطاقة الشمسية واخرى ستوقع عقود عمل خلال ايام بقيمة اكثر من 500 ميغاواط ، واغلبها شركات صينية رصينة ستوفر كميات من الوقود المستهلك ، كما اكملنا التعاقدات مع سيمنز للصيانة طويلة الامد للمحطات ، هذا اليوم ، كما سنوقع قريبا مع شركة جي اي".