رئيس الجمهورية يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ويؤكد ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء لبناء دولة ديمقراطية.

اكد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء لبناء دولة ديمقراطية

وقال بيان رئاسي ان رئيس الجمهورية استقبل اليوم رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود أعضاء المحكمة مشيرا الى ان الرئيس اكد، خلال اللقاء، ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء لبناء دولة ديمقراطية، مبينا حرص رئاسة الجمهورية على ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد كخطوة أولى لتحسين الوضع في العراق على مختلف المستويات.

واوضح البيان انه تم ، خلال اللقاء، استعراض مشاريع القوانين التي أرسلتها رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب والتي من شأنها أن تخدم الصالح العام، كمشروع قانون مجلس الاتحاد، ومشروع قانون المرأة، ومشروع قانون تعديل قانون المخدرات، ومشروع قانون استرداد عائدات الفساد، ومشروع قانون المجلس الأعلى للمياه، ومشروع قانون يتعلق بفرز الأراضي، إضافة إلى تعزيز العلاقة بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية.

وأعرب رئيس المحكمة حسب البيان عن سعادته والأعضاء بلقاء رئيس الجمهورية، مؤكدا أن النظام القضائي العراقي من الأنظمة الرصينة في المنطقة، وأن المحكمة تعمل من أجل حماية النظام الدستوري الديمقراطي في البلاد.